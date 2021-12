Tricarico: “Inter squadra più in forma, ma il Torino può provarci perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "In questo momento l’Inter è la squadra più in forma che c’è nel nostro campionato ed è dura incontrarla"

Intervenuto ai microfoni di TorinoGranata, Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi scout, ha parlato così in vista della sfida di oggi tra l'Inter e il Torino: “In questo momento l’Inter è la squadra più in forma che c’è nel nostro campionato ed è dura incontrarla. Il Toro con il Verona ha mollato un po’ soprattutto nel secondo tempo, i giocatori dovrebbero essere più determinati e precisi dall’inizio fino alla fine visto che tra l’altro hanno un allenatore come Juric che dà positività e chiede intensità e grinta. E tutto questo non si è visto tanto domenica. Però, secondo me, affrontare l’Inter solo sentendo il nome dà coraggio e voglia se non per vincere sicuramente per fare risultato, anche perché il Toro non ha nulla da perdere.