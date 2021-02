Importante novità per gli appassionati di calcio europeo: Sky Sport si è aggiudicata i diritti tv di Champions League, Europa League e della neonata Europa Conference League per il triennio 2021-2024. La piattaforma televisiva ha acquisito i diritti di 121 delle 137 partite della Champions League e di tutte le 282 partite dell’Europa League e della nuova competizione Europa Conference League. In totale 403 gare, comprese le tre finali.