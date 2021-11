EDICOLA / TS: Triplo colpo per l’Inter: portiere, esterno e in estate la punta

Sulla prima pagina del giornale torinese si parla delle prossime operazioni di mercato del club nerazzurro

Prima pagina di Tuttosport dedicato alla vittoria di Sinner (che ha sostituito Berrettini) nella prima gara giocata all'ATP Finals di Torino contro Hurkacz (6-2). Spazio dedicato all'Italia: "Mancio, adesso pensaci tu. Il ct cambierà l'Italia per gli spareggi di marzo". Si parla anche di Inter sulla prima pagina del quotidiano torinese:

"Triplo colpo per l'Inter. Onana, Kostic, Raspadori. Accordo per il portiere, stretta per l'esterno e assalto estivo alla punta".