Trombetti: “Il Napoli per tenere il passo dell’Inter dovrà fare 36-38 gol”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex rettore della Federico II, ha parlato della lotta scudetto con un dato statistico

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, ha parlato della lotta scudetto con un dato statistico. "Dobbiamo sperare che l'Inter abbia una battuta d'arresto, io non sono ottimista perché 7 punti sono tanti. Il Napoli, il campionato suo, l'ha buttato con Spezia ed Empoli, occorre andare a vincere su campi come quelli del Venezia. Ormai Spalletti ha tutti gli uomini a disposizione. Il Napoli per tenere il passo dell'Inter dovrà fare 36-38 gol. Il mio è un calcolo di buon senso, possiamo fare anche 16 reti e vincere le partite per 1-0, ma la Serie A non dice di questo. Il calcio è un gioco facile, chi segna vince".