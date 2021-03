Tronchetti: “Importante Inter e Milan in testa. Poi meglio se siamo noi davanti”

L'amministratore delegato di Pirelli è intervenuto a Sky Sport e ha parlato anche del duello tra Inter e Milan in campionato

L'amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera è intervenuto a Sky Sport e ha parlato anche del duello tra Inter e Milan in campionato:

"Il calcio divide nel weekend, durante le partite. Poi lascia un argomento in comune. Poi se andiamo meglio di loro siamo contenti, ma alla fine la buona notizia è che le due milanesi sono in testa. Abbiamo impiegato qualche settimana ad avvicinarli".

Più chance di vincere per Luna Rossa o per l'Inter?

"Meglio non fare questi paragoni. Per Luna Rossa è una sfida di livello mondiale, sarebbe positivo per tutti gli italiani se vincesse"