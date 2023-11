Tronchetti Provera: “Lautaro dietro solo a Ronaldo: lui e Marotta i fuoriclasse dell’Inter”

"Juventus-Inter non è stata una bella partita, ma ha dato segnali interessanti. Per l'Inter c'è una sensazione positiva, ma la Juventus può consolarsi per aver pareggiato contro una squadra forte. Lautaro Martinez? E' il simbolo dell'Inter. Dopo il mondiale è tornato con la voglia di essere leader della squadra, è maturato e ha una straordinaria capacità sotto rete. Lo metto subito alle spalle di Ronaldo, è uno di quei giocatori decisivi".