In Portogallo – Trubin, ds del Benfica a Londra per trattare con lo Shakhtar: i dettagli

Legato allo Shakhtar fino a giugno 2024, il giovane portiere ucraino è valutato intorno ai 20 milioni di euro, valore ritenuto eccessivo dall'Inter che al momento sembra aver abbandonato la pista. La trattativa per Trubin è vista dal Benfica come difficile, soprattutto a causa del prezzo, soprattutto considerando che il portiere ha il contratto in scadenza nel 2024. Motivo per cui l'Inter potrebbe aspettare un anno e portarlo a Milano a zero. Sempre che Benfica e Shakhtar non trovino un accordo in questa sessione di mercato.