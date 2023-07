"La distanza è ampia e come si evince la trattativa non sarà rapida, per questo l’Inter vuole chiudere subito per Sommer, ovvero entro la partenza della squadra per la tournée in Giappone prevista per il 23 luglio. Se poi non sarà possibile arrivare a Trubin, l’Inter virerà su altri nomi - Audero della Sampdoria, per esempio -, cercando comunque di bloccare Trubin per il 2024".