La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 7 giugno apre con il mercato della Juventus. Spazio in taglio alto anche per le trattative calde in casa Inter: "Fascia Inter, Emerson prima scelta. Kostic e Tagliafico le alternative. Intanto l'Atletico insiste per Lautaro: servono 90 milioni".