La prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 18 maggio 2020 non tratta di Inter: “Ronaldo: giochiamo!”, è il titolo della copertina: “Domani CR7 torna in campo alla Continassa dopo 72 giorni nei quali si è allenato duramente”. “Slittano gli allenamenti di gruppo in A. Mancano ancora le linee guida, che sono attese per oggi”, il commento di Tuttosport che, di spalla, parla anche di Ibrahimovic: “Ciao Milan. Futuro Ibra: Svezia o Bologna”.