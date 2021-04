TS boccia Handanovic: “Altra frittata nella settimana nera. Ciò dimostra che…”

Il giudizio del quotidiano sulla prestazione del portiere sloveno e in particolare sull'intervento che ha rischiato di compromettere la gara

5 in pagella per Samir Handanovic da parte di TuttoSport dopo Inter-Verona. Questo il giudizio che accompagna il voto rifilato al portiere dell'Inter, non impeccabile nell'occasione del gol poi annullato a Faraoni: "Chiude la settimana più nera con un'altra frittata che, per sua fortuna, non fa danni solo perché il tocco (veniale) di Faraoni induce Abisso ad annullare il gol del possibile 1-1. Però l'episodio dimostra come abbia perso tranquillità per i troppi errori commessi".