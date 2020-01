“Inter, è caldo Eriksen: c’è l’ok del Tottenham, si attende il sì del danese”. Titola così il trafiletto dedicato all’Inter per quanto concerne l’edizione di Tuttosport in edicola sabato 4 gennaio 2020. Si parlerà dunque della trattativa che riguarda il centrocampista danese che, in Patria, è dato molto vicino ai nerazzurri. Il taglio alto è dedicato a Pogba mentre c’è anche spazio per Ibrahimovic, presentato ieri dal Milan.