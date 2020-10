“Inter a Kiev. Per Conte una sfida che vale la finale. Barella alle spalle di Lukaku e Lautaro, che preferisce non sbilanciarsi sul futuro”. La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 27 ottobre 2020 parla così di Inter, nel giorno della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, decisiva per il passaggio del turno in Champions. La copertina è dedicata alla Juventus e alla situazione Ronaldo mentre in taglio alto si parla del pareggio tra Milan e Roma.