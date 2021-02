TS – Conte, i tifosi della Juve chiedono la rimozione della stella: Agnelli ha deciso di…

I tifosi del club bianconero hanno espresso sui social la volontà di rimuovere la stella di Conte: ecco la decisione di Agnelli

I tifosi della Juventus chiedono la rimozione della stella dedicata ad Antonio Conte all' Allianz Stadium . Una richiesta che non sarà accolta dal club bianconero: secondo Tuttosport, resterà lì. "Andrea Agnelli non si fa nemmeno pungere dal dubbio. La stella è lì e lì rimane. Di cancellarla, picconarla o nasconderla non se ne parla" scrive il quotidiano.

Già nell'estate 2019, quando Conte firmò per l'Inter, i tifosi juventini partirono all'assalto della stella di Conte. Ma il club è irremovibile e Tuttosport appoggia la decisione: "Giusto così: la storia di un club è fatta da persone che nella loro carriera hanno, prima o dopo, vestito altre maglie e, chissà, tifato per altre squadre. Il tifoso cristallizza il momento in cui quel campione è suo e soltanto suo, una fotografia dell’anima, ma una fotografia: non c’è un prima, non c’è un dopo. Antonio Conte non sta più simpatico ai tifosi della Juventus per le stesse ragioni per cui un tempo lo amavano. A suo modo è coerente. E il passato non si cancella, al limite ci si cammina sopra".