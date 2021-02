TS – Dal voltafaccia e la beffa CR7 alle nozze con l’Inter: Conte e Agnelli non si piacciono più

Tuttosport riavvolge il nastro: ecco com'è andata tra Conte e Agnelli e le divergenze fino allo scontro verbale di martedì sera

I trionfi del tecnico livornese offuscano il ricordo di Conte. Di un suo ritorno in bianconero se n'è parlato più volte ma l'idea non è mai decollata. "Accade sia nell'estate 2019, quando sull'ex capitano juventino era già piombata con decisione l'Inter e il nome di Sarri cominciava a far capolino nei pensieri di Agnelli, sia un anno dopo, in coda al flop con il Lione quando il gossip racconta addirittura di messaggi spediti dall’allenatore tramite intermediari fidati ai calciatori bianconeri per sondare il terreno. Il 22 dicembre 2018, invece, i due s’erano incrociati in tribuna allo Stadium in occasione di Juventus-Roma: stretta di mano, abbraccio e altri rumours su un ritorno che però non si concretizzerà".