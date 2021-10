TS – Ex Inter, Conte strappa un sorriso a Lukaku: l’abbraccio a Torino dopo il ko del Belgio

Il retroscena svelato da Tuttosport con l'incontro tra Conte e Lukaku a Torino dopo la semifinale di Nations League tra Belgio e Francia

Rimpatriata a Torino tra due ex Inter e protagonisti assoluti dello scudetto vinto nella passata stagione. Dopo la semifinale tra il Belgio e la Francia, vinta in rimonta giovedì sera dalla formazione transalpina per 3-2, l'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte ha fatto visita al J Hotel a RomeluLukaku, deluso dopo la sconfitta dei 'Diavoli Rossi'.