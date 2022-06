TS – Fiorentina, obiettivo Pinamonti: la valutazione è di 16-17 milioni

Vincenzo Italiano resterà sulla panchina della Fiorentina, ma ha espresso una chiara richiesta alla società: competitività in campionato. Ed ecco perché il club Viola, come spiega Tuttosport, è pronta a regalargli un grande colpo in attacco: "Crescono le quotazioni di Andrea Pinamonti per l'attacco della squadra di Italiano. Il 23enne centravanti rientrato all'Inter dopo una brillante stagione a Empoli (13 reti e due assist) possiede tutti i requisiti per essere il profilo giusto per il tecnico della viola e il suo calcio: la sua valutazione è di circa 16-17 milioni ma varrebbe l'investimento".