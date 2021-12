TS / Icardi, mancato feeling con Messi: può tornare in Italia. PSG-Juve, possibile scambio

La Juventus studia il piano per riportare in Serie A Mauro Icardi: possibile scambio con il Paris Saint-Germain

"Nella capitale francese s’accumulano indiscrezioni sul mancato feeling tra il Pallone d’Oro in carica e Icardi. Chiamatele malelingue oppure voci meritevoli di essere cavalcate, sta di fatto che Icardi in questo momento si sente più fuori che dentro il progetto del Paris Saint-Germain e non sembrano esistere margini per una ricomposizione dei contrasti. Maurito ha un contratto con il Psg in scadenza il 30 giugno 2024 e un ingaggio da dieci milioni di euro, bonus inclusi. Non guadagna cifre esagerate e la stessa Juventus non può permettersi di fare investimenti lontani dai nuovi standard di riferimento, legati anche al contenimento del monte stipendi, ma per l’ex interista un sacrificio lo si può mettere in conto.