TS – In trasferta l’Inter sa solo vincere: ieri una sola variazione sul tema

Quinto successo lontano dal Meazza per la squadra di Simone Inzaghi che consolida il suo primato in classifica

Il peso specifico della vittoria dell' Inter a Bergamo è chiaro a tutti. Per diversi fattori, tra i quali anche il filotto in trasferta che si allunga e certifica la consapevolezza degli uomini di Inzaghi . Lo sottolinea anche TuttoSport nel focus di oggi: "Lontano da San Siro, l’Inter sa soltanto vincere. Quello di Città Alta è il quinto magnete che Simone Inzaghi può attaccarsi al frigorifero. La collezione si ingrossa perché, insieme a Bergamo, vede già in bella mostra Cagliari, Empoli, Salerno e Torino granata.

Unica variazione sul tema, il primo gol preso lontano da casa, per merito di Scamacca e demerito dell’arbitro Sozza, considerato che sul contatto tra Lookman e Dimarco (da cui è nato l’assist per il centravanti), resta più di un dubbio che non ha potuto risolvere il Var essendo quella una situazione di campo. Poco male, perché - anche non in tempo di Halloween - quando si bussa a casa Gasperini si rimedia spesso qualche scherzetto anziché il dolcetto.