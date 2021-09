TS – Inter, Barella ha alzato la qualità: con Inzaghi via le catene tattiche

Il focus del quotidiano torinese a proposito del livello delle prestazioni del centrocampista nerazzurro

Nicolò Barella è tra le note più liete dell'inizio di stagione nerazzurra. Il giovane è sempre più leader della mediana nerazzurra, come sottolinea anche l'edizione odierna di TuttoSport: "Cosa dire di Barella? Il miglior centrocampista del campionato scorso ha avuto un impatto devastante in questa Serie A. La corsa è la solita, ma la qualità si è alzata, come se con Inzaghi si fosse liberato di alcune catene tattiche che con Conte lo imbrigliavano un po'. E' un Barella più simile a quello che inventa in Nazionale, e i cinque assist serviti sono lì a dimostrarlo, ma la stanchezza che aveva accusato nella seconda fase dell'Europeo è superata".