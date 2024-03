TS / Inter-Betsson, la trattativa avanza: i dettagli. Sulla maglia…

Un’intesa che potrebbe essere replicata con l’Inter, con il nome sulla maglia al posto di Paramount+, in scadenza il prossimo 30 giugno, con un contratto da 30 milioni di euro per cinque stagioni.

Da capire se sulle maglie comparirà Betsson oppure Betsson.Sport, la divisione di news sportive. Un escamotage per per non incappare nel divieto previsto dal Decreto Dignità che vieta le sponsorizzazioni di imprese del settore giochi e scommesse in Italia. Dipenderà dall’eventuale modifica di questa norma.

L’alternativa era StarCasinò che ha già rapporti commerciali con Napoli, Torino, Sassuolo, Palermo e Roma.

Come riferisce Tuttosport, è probabile che la società svedese voglia usare direttamente Betsson per sfruttare la visibilità internazionale dell’Inter grazie al ruolo acquisito in Champions League e alla partecipazione già assicurata al Mondiale per club nel 2025.

