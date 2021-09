TS – Inter, col Bologna 3 punti per la svolta. Inzaghi pensa al turnover: a centrocampo…

Le possibili scelte di Inzaghi in vista della delicata sfida tra l'Inter e il Bologna, dopo il pari con la Samp e il ko col Real Madrid

"I prossimi avversari non saranno di quelli morbidi e l’Inter deve cercare di arrivarci al top della condizione fisica, ma soprattutto psicologica - spiega Tuttosport -. Il pareggio con la Sampdoria ha raffreddato gli entusiasmi di inizio estate, il ko con il Real giunto nel minuto finale dopo una prestazione di alto livello, rischia invece di avere contraccolpi sull’umore della truppa. Bisogna svoltare in fretta, ritrovare la vittoria, ma per farlo l'Inter dovrà battagliare contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, uno che a Milano ha già fatto uno scherzetto ai nerazzurri (Il 5 luglio 2020, spegnendo, così, i residui sogni di rimonta della prima Inter di Conte) e che con Inzaghi ha un bilancio in equilibrio, con 2 vittorie (l'ultima il 27 febbraio scorso, Bologna-Lazio 2-0), 3 pareggi e 3 sconfitte.