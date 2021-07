TS / Inter-Crotone, ‘rimandati’ Brozovic e Vidal: condizione non ancora al top

L'analisi di Tuttosport all'indomani del successo in amichevole, ad Appiano Gentile, dell'Inter contro il Crotone

Per il quotidiano, il croato "sembra fisicamente più in difficoltà rispetto ad altri e ci sta, essendo arrivato da una decina di giorni. Qualche volta si complica la vita da solo per non sprecare palloni in costruzione. Segna il 6-0, anche se c'è la complicità del portiere Saro".