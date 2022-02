TS – Inter, De Vrij a rischio panchina contro il Liverpool: Inzaghi può riproporre…

Possibile cambio a sorpresa in occasione della sfida contro il Liverpool: a rischio panchina il difensore olandese

Le ultime prestazione di Stefan De Vrij impongono una riflessione in casa Inter in vista della sfida contro il Liverpool. Secondo Tuttosport, in caso di recupero di Alessandro Bastoni, alle prese con l'infortunio alla caviglia, Inzaghi potrebbe decidere di rinunciare al difensore olandese