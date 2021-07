TS – Inter, nuova ipotesi per il dopo Handanovic: possibile scambio con Sensi

L'Inter si prepara a cambiare in porta: ecco i possibili movimenti tra i pali che possono interessare la rosa nerazzurra

In attesa di capire quale sarà il futuro di Radu , con l'ipotesi Real Sociedad ancora in piedi, l' Inter ha già individuato il possibile sostituto. A ricoprire il ruolo di vice Handanovic sarà - il caso di partenza del romeno - Luigi Sepe del Parma .

In casa nerazzurra si guarda anche al futuro e al possibile sostituto di capitan Handanovic, che andrà in scadenza al termine della prossima stagione. Come riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni sono aumentati i contatti con Onana, 25enne dell'Ajax, ma c'è anche la tentazione Dragowski: possibile scambio con la Fiorentina con l'inserimento nella trattativa di Sensi, che piace al club viola.