TS – Inter, era match-ball Champions: mai data la sensazione di poter vincere

"Se era un match-ball per la Champions, l’Inter lo ha sprecato nel modo peggiore, facendo… un doppio fallo". Apre con questo paragone, Tuttosport, la sua analisi su Sampdoria-Inter, risultato molto deludente che trascina i nerazzurri a -15 dal Napoli e sempre più invischiati nella lotta per la Champions League.

Si legge: "Perché nei primi venti minuti sembrava di vedere sul terreno di gioco due pugili di categorie differenti. Però la squadra di Simone Inzaghi ha avuto doppiamente torto: in avvio - quando la Samp doveva prendere le misure anche al 3-4-1-2 disegnato da Dejan Stankovic alla luce delle tante assenze - sembrava voler entrare in porta con la palla.

Poi, una volta diventata meno squilibrata la gara, ha iniziato a farsi prendere dall’ansia e così, in un secondo tempo giocato quasi tutto nella metà campo avversaria, fatta eccezione per una bella parata di Audero su un gran tiro di Acerbi (in zona recupero), una staffilata di Calhanoglu terminata a pochi centimetri dal palo, e al pastrocchio di Lautaro all’ultimo minuto (sull’assist di Dimarco, si è incartato anziché servire un compagno liberissimo alla sua destra), mai i nerazzurri hanno dato realmente la sensazione di poterla vincere la partita".