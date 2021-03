Pagelle TS / Inter-Genoa: Lukaku ‘one man show’, Eriksen indispensabile. Joystick Conte

Le pagelle del quotidiano Tuttosport all'indomani del successo in campionato dell'Inter di Antonio Conte per 3-0 sul Genoa a San Siro

Romelu Lukaku è il mattatore della sfida stravinta dall' Inter a San Siro contro il Genoa . Per Tuttosport, la prova dell'attaccante belga è da 8: "Di destro, al termine del solito one man show, impallina il Genoa dopo 32" (41° gol in 59 gare di Serie A), poi regala a Darmian il 6° assist del torneo. A corredo, innesca l'azione che porta al terzo gol di Sanchez. Altra prestazione da Incredibile Hulk".

Tutte sufficienti le prove dei nerazzurri, con una particolare menzione per Darmian ed Eriksen, entrambi da 7. L'ex Parma "riesce nell’impresa di non far rimpiangere Hakimi: segna il gol che sentenzia il Genoa dopo averlo già sfiorato nel primo tempo con una spettacolare discesa" mentre il danese "parte mezzala e, dopo l’uscita dal campo di Brozovic, chiude davanti alla difesa. Trovando continuità, ha acquistato sicurezza: ora l’Inter non può più fare a meno di lui".