TS – Inter, in Champions puoi giocartela con tutti: rispetto all’anno scorso…

Con l'Atletico Madrid sfida tra febbraio e marzo prima in casa e poi in trasferta: in palio c'è una fetta di stagione

Ancora 180' di campionato, poi l'Inter tornerà a pensare alla Champions League. Al Meazza arriverà l'Atletico Madrid di Diego Simeone, per l'andata degli ottavi di finale. Quel confronto mette in palio una fetta di stagione, come sottolinea TuttoSport questa mattina: "Inzaghi per primo sa che battere l’Atletico può davvero far riemergere nel gruppo quell’alchimia che una stagione fa l’ha condotto fino a Istanbul. Però stavolta esiste una differenza sostanziale, legata alla consapevolezza che ha portato in dote quell’impresa.