TS – Inter, in 5 hanno incrementato il loro valore. Ma c’è una delusione

L'obiettivo di ogni club, oltre al risultato sportivo, è quello di incrementare il valore degli asset presenti in rosa. Ed è quello che in gran parte è riuscita a fare l'Inter, che, come scrive Tuttosport, vede continuamente crescere la caratura dei suoi top: "Quelli che sono considerati i "Big Four" dell'Inter, ovvero i giocatori con più alto valore e che rischiano di finire sul mercato per le note necessità della società (nel caso uno solo verrebbe eventualmente venduto), non hanno tradito le attese.