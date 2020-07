TS – Inter, individuata l’alternativa a Emerson: spunta un nome a sorpresa per la sinistra

L’Inter lavora per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso il colpo Hakimi, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno studiando vari profili per rinforzare altri reparti, come nel caso della corsia di sinistra.

L’obiettivo numero uno resta sempre Emerson Palmieri del Chelsea, pupillo di Conte fin dai tempo dei Blues, ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport c’è una ‘new entry’ tra gli osservati speciali del club nerazzurro: si tratta di Ken Sema dell’Udinese.