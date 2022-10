TS – Inter, Inzaghi a rischio: due i segnali inequivocabili prima del Barcellona

Le riflessioni proseguono in casa Inter sul futuro della panchina nerazzurra. Simone Inzaghi sa benissimo di non essere al momento sicuro di poter rimanere a lungo, ma ha comunque margine per mettersi alle spalle le difficoltà in cui lui e i suoi ragazzi si trovano. Spiega TuttoSport: "«Dipendiamo sempre dai risultati ed è normale essere il primo in discussione». Ormai Simone Inzaghi lo ripete in ogni conferenza stampa, il che - insieme al crollo delle quote dei bookmakers sul suo esonero - è segnale di come la spia che si è accesa sull’Inter sia ben lungi dall’essersi un po’ affievolita. Nonostante le rassicurazioni dei dirigenti, Inzaghi è un allenatore a rischio e lui, masticando calcio da una vita, è il primo a saperlo".