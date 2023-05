TS – Inter, l’arrabbiatura di Dzeko al cambio merita una riflessione

Altra serata di gloria per l'Inter di Simone Inzaghi, che conquista la seconda Coppa Italia consecutiva. In campo, però, c'è qualcuno che, durante la partita, non è uscito proprio del tutto contento. Scrive Tuttosport: "Una riflessione merita l’arrabbiatura (eufemismo) di Dzeko al momento del cambio con Lukaku, immediatamente anestetizzata da Inzaghi: segno di come la “staffetta” preordinata stia un po’ logorando per primi i protagonisti. Risulta però difficile che l’allenatore, una volta arrivato al rettilineo finale, possa cambiare qualcosa nella gestione delle risorse, come prova pure l’ingresso nel finale di Gagliardini (fischiato dai suoi stessi tifosi) per la perplessità (altro eufemismo) di Calhanoglu".