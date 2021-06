TS – Inter a lavoro per il dopo-Hakimi: 3 nomi sulla lista. La grande novità…

Il quotidiano Tuttosport svela i nomi sulla lista del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio per rinforzare la fascia destra

L'Inter è a lavoro a caccia del sostituto di Achraf Hakimi. In attesa di capire se il Paris Saint-Germain alzerà l'offerta per il laterale marocchino fino agli 80 milioni chiesti dal club di viale della Liberazione, la dirigenza sta valutando alcuni nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.