TS – Inter, una scelta di Inzaghi non convince ma ha una sua logica

Il focus sulle scelte del tecnico nerazzurro per la gara di ieri vinta in rimonta con l'Empoli

Le sensazioni in casa Inter dopo la vittoria sull'Empoli sono sicuramente positive, ma qualcosa da rivedere rimane. TuttoSport ha dato ad Inzaghi un 6.5 in pagella, considerando l'epilogo della gara, pur facendo qualche appunto al tecnico nerazzurro.

Questo il commento sulla pagella: "La scelta di puntare su Correa non convince ma ha una sua logica (far riposare Dzeko in vista di Roma), piuttosto c’è da lavorare sull’approccio alla gara, anche se la reazione è stata fragorosa: alla fine il pallottoliere dirà 37 tiri a 4...".