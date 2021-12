EDICOLA / TS: “Il Napoli frena e Milan e Inter si avvicinano. Spezia dominato”

In prima pagina sul quotidiano torinese l'ultima giornata di campionato che ha visto la vittoria dei nerazzurri per due a zero

Eva A. Provenzano

«Arriviamo!». "Il Napoli frena, Milan e Inter si avvicinano. La squadra di Spalletti si fa rimontare dal Sassuolo e ne approfittano le milanesi. Pioli à un triplo dispiacere a Sheva con il gol di Ibra e la doppietta di Messias. Mentre i nerazzurri dominano lo Spezia con Gagliardini e Lautaro".

Questo il titolo principale di TuttoSport che parla anche dell'intrigo Vlahovic con Juve e Arsenal che si contenderebbero l'attaccante della Fiorentina.

