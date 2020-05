Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla di mercato e in particolare dell’interesse della Juventus per Federico Chiesa, nel mirino anche dell’Inter. Titola il quotidiano: “Mercato: Juve, piano per Chiesa. Commisso ammette: “Forse lo perdiamo”. Paratici in pressing su Arthur: si va verso lo scambio con Pjanic“.

(Fonte: Tuttosport)