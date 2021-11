TS – Inter, Onana può arrivare anche a gennaio: “Handanovic alla Buffon? Radu via”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sui portieri dell'Inter, tra presente e futuro

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sui portieri dell'Inter, tra presente e futuro: "Oggi Handanovic è capitano e titolare inamovibile, ma il suo contratto è in scadenza e sa che dal primo luglio quasi sicuramente arriverà ad Appiano il camerunese Onana (in scadenza con l’Ajax). Rinnoverà per fare il vice alla Buffon? In quel caso, addio per Radu, il secondo di oggi che potrebbe addirittura essere ceduto già a gennaio se l’Inter dovesse trovare un accordo con l’Ajax (scambio con Eriksen?) per far arrivare prima Onana", spiega il quotidiano. Cordaz, invece, potrebbe anche rinnovare - ha il contratto in scadenza al 30 giugno - mentre Brazao, out per infortunio, cercherà fortuna altrove.