TS – Primavera, inizio Inter complicato: ma quest’anno la rosa è meno forte

Inizio tutt'altro che positivo per l' Inter di Cristian Chivu, che in campionato si trova al penultimo posto, nonostante lo scudetto cucito sul petto, con 0 vittorie collezionate in campionato. Tuttosport, nella sua edizione odierna spiega le possibili ragioni di questa situazione: "Della squadra Campione d’Italia è rimasto praticamente solo il tecnico, ovvero Cristian Chivu. I giocatori che sono stati decisivi per il successo della passata stagione sono tutti altrove a farsi le ossa oppure - è il caso di Casadei - sono stati ceduti.

La nuova rosa forse è meno forte dal punto di vista tecnico, e questo può starci. Oltretutto tanti dei ragazzi che la compongono sono nati nell’anno 2005 e si trovano quindi al loro primo anno nella categoria. Non una scusante, certo, ma soprattutto in un momento in cui niente sembra giocare nel momento giusto, un po’ di scoramento a quell’età ci sta. Senza contare che tra un impegno di campionato e l’altro c’è anche la Youth League da affrontare.

Competizione che richiede tante energie contro squadre che, come per la prima squadra, sono belle ostiche. E se da un lato qualche risultato positivo nella competizione europea potrebbe dare un po’ di morale alla squadra, è anche vero che giornate come quelle in cui ne prendi 6 dal Barcellona (pure in quel caso Inter con un giocatore in meno) dal punto di vista del morale ti stendono. Mai come guardare la classifica del campionato in questo momento, però. L’Inter sta al penultimo posto, con tre punti, frutto di tre pareggi".