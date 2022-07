Tuttosport su Sanchez: “Non ha offerte da club che ritiene alla sua altezza. L’Inter…”

"Sanchez per il momento non ha ricevuto offerte da club che ritiene alla sua altezza. Il cileno non vuole andare in campionati minori o tornare in Sudamerica (vedi il Flamengo), si vede ancora in un top club e sogna un ritorno al Barcellona. L’Inter finché Sanchez non troverà una soluzione, non potrà neanche sedersi al tavolo col suo agente Felicevich per chiudere il rapporto con dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza. Fra l’altro, Sanchez in questo ’22-23 percepirà 7 milioni netti, dunque il club nerazzurro sa che dovrà versare al cileno una buonuscita che al 90% dovrà coprire quanto non gli darà il suo nuovo club".