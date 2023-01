TS – Skriniar massaggia Kvara, Acerbi rende Osimhen un lillipuziano. Promosso Inzaghi

Sul quotidiano le pagelle dei nerazzurri che dominano in difesa e colpiscono in ripartenza. L’Inter si aggiudica una sfida fondamentale

Sul quotidiano le pagelle dei nerazzurri che dominano in difesa e colpiscono in ripartenza. L’Inter si aggiudica una sfida fondamentale per il campionato. La decide Dzeko, ma la prestazione della difesa è da applausi. Queste le pagelle di Tuttosport:

SKRINIAR 7 “Massaggia” Kvaratskhelia come ai tempi era solito fare Samuel quando gli toccavano avversari particolarmente fastidiosi, relegandolo ai margini della partita.

ACERBI 7 Rende Osimhen un lillipuziano: gigante.

DZEKO 7.5 Riprende il filo da dove l’aveva lasciato (la doppietta a Bergamo) segnando un altro gol - il 7° in campionato, decimo in stagione - dall’importanza vitale per la stagione dell’Inter. Nel primo tempo, con un assist visionario aveva confezionato una gran palla gol a Darmian. Esce per un guaio muscolare. Correa (31’ st) 5.5 Arruffone.

ALL. INZAGHI 8 L’Inter pare una molla per come rallenta il gioco quando ha il pallone e poi riparte con rasoiate in verticale, segno di quanto bene abbia preparato la partita. Una partita che l’Inter gioca col piglio della finale, cosa che il Napoli non fa.