Ts – Su un punto Marotta ha ragione. La parte debole della sua posizione è che il suo rifiuto…

“Su un punto Marotta ha indubbiamente ragione: l’aver trasformato in rinvio quello che prima era porte chiuse è un principio che, se viene mantenuto per una questione di coerenza, rischia di mettere il campionato in un cul de sac, perché l’emergenza potrebbe durare più a lungo di un paio di settimane e presto finirebbero le date possibili per i rinvii. Tant’è che l’assemblea di Lega di mercoledì sarà animatissima e ricca di ipotesi“. È quanto sottolinea Tuttosport nella sua edizione odierna in merito alle dichiarazioni di Beppe Marotta arrivate nella giornata di ieri