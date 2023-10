Tuttosport: “Thuram ha tutto per diventare re. Inter, c’è un innegabile merito di Inzaghi”

"Il cerchio si è chiuso. Magari non sarà ancora Re, ma Marcus Thuram ha mostrato di avere phisique du role per diventarlo. Non poteva essere che lui a decidere la partita che verrà ricordata come quella del ritorno a San Siro da “traditore” di Romelu Lukaku, ovvero colui che un tempo, a latitudini nerazzurre, era il monarca assoluto della squadra (più nel biennio che ha portato allo scudetto vinto con Conte che nella stagione del ritorno all’Inter, perché lì a fargli ombra c’era Edin Dzeko, ma questa è un’altra storia)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Inter-Roma, decisa da un gol di Thuram.