EDICOLA / TS: “Per Inzaghi City è mostro finale di un videogioco. Juve spaccata”

Mentre su Skysport si parla della certezza Allegri per la prossima stagione della Juventus, su Tuttosport si parla di "Juve spaccata". E si legge in prima pagina: "A Udine nuovo scontro Allegri-Calvo: troppe distanze tra i due". "L'allenatore lamenta lo scarso peso politico della società che avrebbe inciso sui risultati della sua squadra. Il club lo rassicura, ma l'ultima parola è di Elkann. Manna diventa ds in attesa di Giuntoli".