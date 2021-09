Tuchel campione di solidarietà: ecco come ha cambiato la vita della sua ex domestica

Due grandi gesti dell'allenatore che ai tempi del Paris Saint-Germain, aiutò la sua ex domestica

Spesso criticato per i suoi eccessi, il mondo del calcio a volte riesce a regalare belle storie. Lo ha dimostrato Thomas Tuchel durante la sua esperienza al Paris Saint-Germain. Come racconta Le Figaro, nell'estate del 2017 l'allenatore tedesco, arrivato a Parigi per sostituire Unai Emery, ha preso residenza in una bella casa ad Hauts-de-Seine. Per sbrigare le faccende domestiche, la sua famiglia ha assunto una donna di origine filippine. Col tempo, il tecnico ha scoperto come mai la donna facesse praticamente ogni giorno gli straordinari.