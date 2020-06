Tuchel: “Abbiamo perso giocatori importanti come Cavani, dovremo rimpiazzarli. Ma ora…”

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, sa di aver perso giocatori importanti, che non hanno rinnovato il loro contratto neanche per giocare la Champions ad agosto. A proposito del mercato del club parigino ha detto: «Se la situazione economica mi preoccupa? Sì e no. Se non hai opportunità sul mercato, devi essere creativo. Abbiamo perso un grande attaccante come Cavani, un giocatore super affidabile come Meunier e un grande talento come Kouassi, quindi dobbiamo trovare giocatori dello stesso livello e della stessa qualità. Non è facile. Ma sono tranquillo perché anche se acquistassimo un giocatore ora, non potrebbe competere nelle finali di Coppa o in C1. Per me è essenziale concentrare la nostra energia sull’attuale gruppo».

(Fonte: Le10sport)