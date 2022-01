Il Chelsea perde col City, Tuchel critica duramente Lukaku: “Ha perso molti palloni senza…”

Al termine della gara persa contro il City, il tecnico del Chelsea non ha risparmiato critiche al suo attaccante

Altra prova da dimenticare per Romelu Lukaku. Nella gara persa dal Chelsea contro il City, l'attaccante belga ha sbagliato un gol a tu per tu con Ederson e ha perso molti palloni nel corso dei 90 minuti. Al termine della gara Thomas Tuchel non era contento della prestazione dell'ex nerazzurro: "A volte ha bisogno di mettersi più a disposizione per la squadra. Ha perso molti palloni senza che fosse pressato. Ha avuto una grande possibilità. Ovviamente vogliamo servirlo, ma la prestazione in attacco, dobbiamo fare molto meglio".