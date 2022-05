Tuchel chiede gol, Lukaku lo accontenta. E c’è una curiosità sulla doppietta di oggi

L'allenatore ha chiesto al belga di segnare e lui al Wolverhampton ha segnato i primi due gol del 2022

Ha segnato 120 gol in Premier League e ha così eguagliato un'icona del campionato inglese come Steven Gerrard. Romelu Lukaku questa volta ha giocato e ha accontentato anche il suo allenatore che prima della gara contro il Wolverhampton. Tuchel, alla domanda su cosa si aspettasse dal suo calciatore in questa partita, ha risposto con una risata e un sonoro "goal". E ne sono arrivati due da parte del belga. Peccato che la doppietta non sia bastata per evitare un pareggio per due a due.