Rissa Conte-Tuchel, il tedesco sotto indagine della FA: ecco il motivo

Alta tensione tra Antonio Conte e Thomas Tuchel durante e dopo il match tra Chelsea e Tottenham, finito 2-2 tra mille polemiche. I Blues hanno infatti protestato molto per i due gol subiti, per dei falli su entrambe le reti, come ammesso nel post-gara da Tuchel. Parole, quelle di Tuchel, che potrebbero costargli caro dato che, come conferma Matt Law del Telegraph, la FA ha aperto un'indagine.