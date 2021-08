Tuchel: “Lukaku dal 1′? In Italia si è allenato molto. Decisione presa questa mattina”

A pochi minuti dal fischio d'inizio, Thomas Tuchel commenta così la decisione di mandare in campo il belga dal 1'

Romelu Lukaku debutta con la maglia del Chelsea. L'attaccante belga partirà dal 1' nell'atteso derby di Londra tra i Blues e l'Arsenal. A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Sky Sport Thomas Tuchel commenta così la decisione di mandare in campo Big Rom dal 1': "Certo, lo abbiamo comprato per farlo giocare, non per tenerlo in panchina".