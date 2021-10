Tuchel: “Lukaku ha una dote diversa dagli altri numeri nove. Lavorare con lui…”

All'allenatore del Chelsea hanno chiesto dell'ex calciatore dell'Inter e lui ha parlato del suo altruismo

A Londra parlano di Lukakucome del prossimo capitano del Chelsea. Intanto hanno chiesto a Tuchel se lui è il vero numero nove. E lui ha risposto così: «Il suo obiettivo stagionale è chiaro. Segnare quanti più gol possibili per aiutare la squadra. È quel tipo di giocatore che mette sempre al primo posto la squadra anche se gioca da numero nove. È impressionante considerando che è tra i numeri nove più forti del mondo. Di solito gli attaccanti come lui hanno una mentalità che li porta a dividersi un po' dal resto del gruppo, ad un certo punto della partita devono essere egoisti, molto fiduciosi, con tanta fame di gol e quella può essere soddisfatta quando segnano».